ecco la fiamma olimpica da perugia ad assisi sul cammino della marcia

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 attraversa l'Umbria, percorrendo il celebre cammino della Marcia della Pace Perugia-Assisi, simbolo di impegno civile e nonviolenza. Un viaggio che unisce valori di pace e solidarietà, richiamando l'importanza di promuovere questi principi anche in occasione dei Giochi Olimpici.

Percorrerà il cammino della Marcia della Pace Perugia-Assisi, considerato uno dei simboli nazionali dell’impegno civile per la nonviolenza, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 nel suo percorso in Umbria. "L’Umbria accoglierà questo appuntamento con il senso della propria vocazione, terra di San Francesco, regione di dialogo, di sport e di partecipazione" ha spiegato la presidente della Regione Stefania Proietti. "Nell’incrocio tra la fiamma olimpica e la Marcia della pace - ha aggiunto - vogliamo lanciare un messaggio che arrivi fino ai Giochi: lo sport ha valore quando mette al centro dignità, nonviolenza e rispetto delle differenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it