Ecco Citroen ELO il concept di un' auto di 4,1 metri ma con spazio per 6 persone

Dday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con ELO la casa francese immagina la sua auto del futuro. Più versatile, più sostenibile e progettata come un ambiente da vivere anche quando non si è in movimento. 🔗 Leggi su Dday.it

ecco citroen elo il concept di un auto di 41 metri ma con spazio per 6 persone

© Dday.it - Ecco Citroen ELO, il concept di un'auto di 4,1 metri ma con spazio per 6 persone

Guida con Noi, puntata 14: Salone di Monaco, Citroe?n C3, Audi Concept C, incentivi auto elettriche

citroen elo concept autoEcco Citroen ELO, il concept di un'auto di 4,1 metri ma con spazio per 6 persone - Più versatile, più sostenibile e progettata come un ambiente da vivere anche quando non si è in movimento ... dmove.it scrive