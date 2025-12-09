Ecco Citroen ELO il concept di un' auto di 4,1 metri ma con spazio per 6 persone
Con ELO la casa francese immagina la sua auto del futuro. Più versatile, più sostenibile e progettata come un ambiente da vivere anche quando non si è in movimento. 🔗 Leggi su Dday.it
Guida con Noi, puntata 14: Salone di Monaco, Citroe?n C3, Audi Concept C, incentivi auto elettriche
Citroen ELO concept, più di una semplice monovolume: elettrica e 6 posti in soli 4,1 metri Vai su X
LA FORMA DEL FUTURO Linee morbide, colore iconico e quella firma luminosa che ti guarda come un personaggio animato. La Citroën ELO non è una concept: è un manifesto. Compatta, audace, fresca. E soprattutto diversa da tutto ciò che hai visto finora - facebook.com Vai su Facebook
Ecco Citroen ELO, il concept di un'auto di 4,1 metri ma con spazio per 6 persone - Più versatile, più sostenibile e progettata come un ambiente da vivere anche quando non si è in movimento ... dmove.it scrive
