Eccellenza | la curva Balloni prende posizione e precisa | Da parte nostra nessuna minaccia e nessun danno alla persona I tifosi | Il presidente onori i propri obblighi E venda a chi può fare il bene della Massese

La Massese vive un momento di crisi, con il club in silenzio stampa dopo una difficile sconfitta e tensioni interne. La curva Balloni chiarisce la propria posizione, mentre i tifosi chiedono responsabilità al presidente e la cessione della società a chi possa garantirne il rilancio. La situazione rimane incerta e carica di tensione, tra problemi sportivi e societari.

La Massese da domenica è entrata in silenzio stampa e ci resterà fino a data da destinarsi. Dopo la sconfitta subita dal Cenaia, che quest'anno doveva ancora trovare il primo successo, tecnico, dirigenti e calciatori non hanno rilasciato commenti, sintomo di una situazione complicatissima sia dentro che fuori dal campo. Da un lato ci sono infatti le vicissitudini societarie, riguardo alle quali resta l'ottimismo espresso dal sindaco Persiani dopo l'incontro avuto con Vito Frijia, l'imprenditore fiorentino interessato a prendere il posto dell'attuale presidente Antonio Gerini. Dall'altro la classifica, già estremamente complessa prima della trasferta in terra pisana, che vede i massesi terzultimi a 4 punti dalla zona salvezza.

