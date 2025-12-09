Eccellenza Il Viareggio col 3-5-2 ha trovato la scintilla Mercato | in arrivo un difensore e una punta

Il Viareggio, in Eccellenza, con il modulo 3-5-2, ha mostrato segni di rinnovata vitalità. La squadra si prepara a rinforzarsi con l'arrivo di un nuovo difensore e di una punta, puntando a consolidare la propria crescita e a confermare il momento positivo.

In Eccellenza il Viareggio ha trovato quella scintilla che tanto cercava (ora dovrà dimostrare continuità positiva). Lo ha fatto dopo un novembre faticosissimo sotto tanti punti di vista e che aveva incrinato precedenti certezze. A Prato contro l'ex capolista Zenith le zebre hanno ritrovato gol e vittoria (entrambe le cose mancavano dal 29 ottobre) ma soprattutto fiducia e spirito. Si è visto un Viareggio finalmente squadra, ricompattatosi attorno al proprio allenatore (emblematica la scena dell'esultanza finale). Anche l'aspetto tattico ha inciso, con Vangioni che ha vestito i bianconeri col 3-5-2 dove sono piaciuti i quinti (il 2007 viareggino Baroni a destra e l'ivoriano 2004 Tieu a sinistra) e dove si è sentita tanto la presenza in mezzo di interpreti di ruolo come Brondi e soprattutto Lollo (facilitatore di gioco, nel pulire palloni e dar equilibrio alla squadra).