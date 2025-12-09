ea fc 26 evoluzione metronomo lista giocatori ed obiettivi

In EA FC 26, l'evoluzione Metronomo offre ai giocatori l'opportunità di potenziare le carte speciali completando obiettivi specifici. Questa modalità permette di migliorare le performance dei propri giocatori in Ultimate Team, rendendo l'esperienza di gioco più strategica e coinvolgente. Ecco la lista dei giocatori e degli obiettivi necessari per evolvere le carte Metronomo.

L’ evoluzione Metronomo è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di martedi 23 Dicembre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Metronomo. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it