È uscito ufficialmente Turmient il nuovo singolo di Grisù 

È uscito ufficialmente ieri, lunedì 8 dicembre, “ Turmient ”, il nuovo singolo di Grisù, nome d’arte di Piervito De Rosa. Ed è un’uscita significativa, che anticipa il suo sesto album e apre le celebrazioni per i 30 anni di carriera del cantautore e compositore picentino. Le melodie del Mediterraneo che si fondono con le vibrazioni del reggae made in Jamaica. Il brano, arricchito dalla performance al sax di Gerry Popolo, parla d’amore, “quello viscerale e che ti scalda il cuore”, come ama ricordare lo stesso Grisù, e nasce dalla voglia di trattare alcuni temi della vita quotidiana con occhio attento e sensibile ma senza rinunciare all’ironia e alla leggerezza che sono da sempre i suoi marchi di fabbrica. 🔗 Leggi su Zon.it

