È urgente capire se tutto l’amore per Putin nella politica italiana sia genuino o mercenario

L'attenzione si concentra sulla natura dell'affetto verso Putin nella politica italiana, sollevando dubbi sulla sua sincerità o convenienza. Mentre alcuni sospettano una possibile influenza moscovita, l'interesse si rivolge in modo particolare alla Lega di Matteo Salvini, lasciando in secondo piano altri schieramenti dell'estrema sinistra.

Visto che, come recita la famosa canzone, certi amori non finiscono, ma fanno dei giri immensi e poi ritornano, non ci si dovrebbe stupire che i sospetti di una committenza moscovita nella politica italiana oggi investano un partito dell’estrema destra, la Lega di Matteo Salvini, e non i partiti pulviscolari dell’estrema sinistra ex e neo-comunista. La Russia post-sovietica ha mutuato la ferocia da quella sovietica, ma è un regime ideologicamente molto più agile ed eclettico, in grado di combinare il totalitarismo stalinista e il dispotismo zarista, il fanatismo ideologico e l’affarismo cleptocratico, le retoriche nostalgiche della Terza Roma di Ivan il Grande e le distopie futurologiche della Quarta Teoria Politica di Alexander Dugin. 🔗 Leggi su Linkiesta.it