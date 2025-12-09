È un crossover leggendario! Alcaraz palleggia con Ronaldo poi
Durante l'esibizione di Miami, Carlos Alcaraz si concede un momento di svago nientepopodimeno che con Ronaldo Nazario, che dimostra buona tecnica sul campo da tennis e poi. gli autografa una maglietta! (X: @tennischannel). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quentin Tarantino vorrebbe realizzare il prequel di Kill Bill: “Vivrò abbastanza a lungo per farlo? Vedremo” Il leggendario regista starebbe pensando anche alla realizzazione di un crossover animato tra la storia di Le Iene e quella di Pulp Fiction, con l’origin - facebook.com Vai su Facebook