È stato Mourinho a far esordire McTominay in Champions

Domani si prepara un duello tra grandi allenatori e talenti emergenti: Mourinho e Conte si sfideranno in Champions, ma l’attenzione si concentra anche sul ritorno di McTominay, esordiente sotto la guida di Mourinho in questa competizione. Un incontro che promette emozioni e ricordi, con José e il suo pupillo pronti a vivere un momento speciale sul campo.

Il Corriere dello Sport ricorda che domani non ci sarà solo lo scontro tra due titani, Mourinho e Conte, ma anche l’incontro tra Josè e il suo pupillo, Scott McTominay “L’incontro tra Conte e  Mourinho strapperà titoli  e flash, ma i brividi veri  correranno sulla schiena  di José e McTominay. Il  maestro e l’allievo”. L’esordio in Champions di McTominay. “ La carriera di  McT è stata fortemente i nfluenzata da Mou:  credeva così tanto in  Scott, all’epoca  ventenne giovanotto  dello United proveniente  dal vivaio, che nella  stagione 2017-2018  cominciò a insistere su di  lui. Minuti, partite,  responsabilità, il  “Manager’s Player of the  Year” – il premio speciale  di fine stagione che il  tecnico s’inventò per i  suoi calciatori -, e  l’esordio in Champions:  proprio a Lisbona, al Da  Luz, contro il Benfica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

