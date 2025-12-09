È stato Mourinho a far esordire McTominay in Champions

Domani si prepara un duello tra grandi allenatori e talenti emergenti: Mourinho e Conte si sfideranno in Champions, ma l’attenzione si concentra anche sul ritorno di McTominay, esordiente sotto la guida di Mourinho in questa competizione. Un incontro che promette emozioni e ricordi, con José e il suo pupillo pronti a vivere un momento speciale sul campo.

Il Corriere dello Sport ricorda che domani non ci sarà solo lo scontro tra due titani, Mourinho e Conte, ma anche l’incontro tra Josè e il suo pupillo, Scott McTominay “L’incontro tra Conte e Mourinho strapperà titoli e flash, ma i brividi veri correranno sulla schiena di José e McTominay. Il maestro e l’allievo”. L’esordio in Champions di McTominay. “ La carriera di McT è stata fortemente i nfluenzata da Mou: credeva così tanto in Scott, all’epoca ventenne giovanotto dello United proveniente dal vivaio, che nella stagione 2017-2018 cominciò a insistere su di lui. Minuti, partite, responsabilità, il “Manager’s Player of the Year” – il premio speciale di fine stagione che il tecnico s’inventò per i suoi calciatori -, e l’esordio in Champions: proprio a Lisbona, al Da Luz, contro il Benfica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it