È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il clima politico e sociale sembra sempre più teso: "È sempre Cartabianca" torna questa sera, 9 dicembre, su Rete 4 con una puntata che punta a fotografare senza filtri le fragilità del Paese. Bianca Berlinguer, forte della sua impostazione pragmatica e della capacità di trasformare l’attualità. 🔗 Leggi su Today.it

Bianca Berlinguer dibattono, tra le altre cose, delle disparità economiche che condizieranno, inevitabilmente, le spese natalizie

