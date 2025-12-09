È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti
Il clima politico e sociale sembra sempre più teso: "È sempre Cartabianca" torna questa sera, 9 dicembre, su Rete 4 con una puntata che punta a fotografare senza filtri le fragilità del Paese. Bianca Berlinguer, forte della sua impostazione pragmatica e della capacità di trasformare l’attualità. 🔗 Leggi su Today.it
