È Sempre Cartabianca | Del Debbio Giordano e Sommi tra gli ospiti

Davidemaggio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 9 dicembre 2025. Al centro della puntata, un approfondimento sulle difficoltà di molte famiglie in vista delle festività natalizie: molti italiani saranno costretti a fare ricorso a prestiti e finanziamenti per acquistare i regali. Intanto, le disparità economiche sono sempre più evidenti.  Focus sulla criminalità: se il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure, l’opposizione denuncia invece tagli alle forze dell’ordine e un uso del tema a fini propagandistici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

