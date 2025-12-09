È Sempre Cartabianca | Del Debbio Giordano e Sommi tra gli ospiti
Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 9 dicembre 2025. Al centro della puntata, un approfondimento sulle difficoltà di molte famiglie in vista delle festività natalizie: molti italiani saranno costretti a fare ricorso a prestiti e finanziamenti per acquistare i regali. Intanto, le disparità economiche sono sempre più evidenti. Focus sulla criminalità: se il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure, l’opposizione denuncia invece tagli alle forze dell’ordine e un uso del tema a fini propagandistici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Questa sera, alle 21.30 su Rete4, nuovo appuntamento con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Rita Dalla Chiesa, Forza Italia Paolo Del Debbio, conduttore 4 di sera e Dritto e Rovescio Leo Gullotta, attore Luisella Costa - facebook.com Vai su Facebook
Cartabianca, Del Debbio: “Mi fa schifo il silenzio dell’Europa su Gaza e i bambini mutilati” - Durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4, Paolo Del Debbio ha espresso una critica severa verso l’Unione Europea e il governo israeliano guidato da Netanyahu. Scrive affaritaliani.it
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it