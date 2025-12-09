Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cartabianca, in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 9 dicembre 2025. Al centro della puntata, un approfondimento sulle difficoltà di molte famiglie in vista delle festività natalizie: molti italiani saranno costretti a fare ricorso a prestiti e finanziamenti per acquistare i regali. Intanto, le disparità economiche sono sempre più evidenti. Focus sulla criminalità: se il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure, l’opposizione denuncia invece tagli alle forze dell’ordine e un uso del tema a fini propagandistici. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti