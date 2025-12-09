Una fusione da decine di miliardi, un’offerta ostile, i fondi sovrani del Golfo e l’intervento diretto di Donald Trump. La battaglia per Warner è intrico di potere. “ Di recente abbiamo annunciato che Netflix acquisirà Warner Bros, compresi gli studi cinematografici e televisivi, Hbo Max e Hbo. Questa operazione unisce il nostro servizio di intrattenimento leader alle storie iconiche di Warner Bros, affiancando alcuni dei franchise più amati al mondo ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

È scoppiata la guerra dello streaming tra Netflix, Paramount e Warner: pressioni politiche, fondi arabi e l'ombra dei parenti di Donald Trump