È scoppiata la guerra dello streaming tra Netflix Paramount e Warner | pressioni politiche fondi arabi e l’ombra dei parenti di Donald Trump

Notizie.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fusione da decine di miliardi, un’offerta ostile, i fondi sovrani del Golfo e l’intervento diretto di Donald Trump. La battaglia per Warner è intrico di potere. “ Di recente abbiamo annunciato che Netflix acquisirà Warner Bros, compresi gli studi cinematografici e televisivi, Hbo Max e Hbo. Questa operazione unisce il nostro servizio di intrattenimento leader alle storie iconiche di Warner Bros, affiancando alcuni dei franchise più amati al mondo ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

200 scoppiata la guerra dello streaming tra netflix paramount e warner pressioni politiche fondi arabi e l8217ombra dei parenti di donald trump

© Notizie.com - È scoppiata la guerra dello streaming tra Netflix, Paramount e Warner: pressioni politiche, fondi arabi e l’ombra dei parenti di Donald Trump

Uccisioni di massa, traffico di armi e miniere d’oro: come è scoppiata la guerra civile in Sudan

Trump attacca Zelensky: “Nessuna gratitudine per l’aiuto USA, con me la guerra non sarebbe scoppiata”