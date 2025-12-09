È scoppiata la guerra dello streaming tra Netflix Paramount e Warner | pressioni politiche fondi arabi e l’ombra dei parenti di Donald Trump
Una fusione da decine di miliardi, un’offerta ostile, i fondi sovrani del Golfo e l’intervento diretto di Donald Trump. La battaglia per Warner è intrico di potere. “ Di recente abbiamo annunciato che Netflix acquisirà Warner Bros, compresi gli studi cinematografici e televisivi, Hbo Max e Hbo. Questa operazione unisce il nostro servizio di intrattenimento leader alle storie iconiche di Warner Bros, affiancando alcuni dei franchise più amati al mondo ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Uccisioni di massa, traffico di armi e miniere d’oro: come è scoppiata la guerra civile in Sudan
Trump attacca Zelensky: “Nessuna gratitudine per l’aiuto USA, con me la guerra non sarebbe scoppiata”
Mustard Gas Tunnels Wales Sarebbe stato un impianto NATO per la distribuzione del carburante se la Guerra Fredda fosse scoppiata. Credo anche che avesse ancora il kit di comunicazione fino alla fine degli anni '90 crediti fotografici: UrbanEx2U (Dad and l - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025, tutto pronto per "Gocce di Natale” a Torrione
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it
Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione? ildifforme.it
Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita” cinemaserietv.it
Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante” teleclubitalia.it
Mostra su neoclassicismo alle Gallerie d’Italia a Milano tv2000.it
Harry’s Bar riapre a Firenze: nuova location in via Il Prato vicino al Brindellone firenzepost.it
Benfica – Napoli, Conte può cambiare: pronte due novità dal 1’ spazionapoli.it