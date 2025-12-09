È Natale al GialappaShow con Giovanni Vernia in versione Cesare Cremonini
Lunedì 8 dicembre, per la Festa dell’Immacolata, Giovanni Vernia in versione Cesare Cremonini ha presentato al GialappaShow un brano inedito dedicato al suo presepe “poetico”: “Quest’anno per Natale ho deciso di fare una rievocazione storica, la rievocazione della nascita dell’Altissimo: rievoco la mia venuta al mondo. Ho messo su un presepe vivente con tanti personaggi: Tony Effe, che con tutti i metalli che ha addosso fa il fabbro, il trio de Il Volo nei panni dei Re Magi porteranno oro, incenso e mortadella. Poi c’è Max Pezzali che fa il pastore e tosa Mauro Repetto. Ci sono io, nella mia capannuccia, con la mia finestra aperta su Betlemme, che nascerò di notte, alle 4 della mattina, il 25 dicembre a. 🔗 Leggi su Lapresse.it
