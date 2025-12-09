È Natale a San Mercuriale coi Solisti Veneti

Il Natale a San Mercuriale si arricchisce di musica con il concerto dei Solisti Veneti, organizzato dall’Emilia-Romagna Festival. Domani sera alle 21, nell’abbazia, saranno protagonisti momenti di grande emozione e tradizione, celebrando le festività attraverso le note di un repertorio speciale. Un appuntamento imperdibile per immergersi nello spirito natalizio in un contesto storico e suggestivo.

Le note del Natale quest’anno risuonano nella cornice maestosa di San Mercuriale. Domani infatti all’abbazia, alle ore 21, l’ Emilia-Romagna Festival (Erf) propone il proprio appuntamento delle festività con il concerto ‘Armonie di Natale: gli auguri di Erf’ con I Solisti Veneti. In scena un’orchestra da camera tra le più apprezzate al mondo, diretta da Giuliano Carella e con Massimo Mercelli (numero uno dello stesso Emilia-Romagna Festival) al flauto solista. Un’occasione nata in corsa, dopo l’annullamento per problemi tecnici del ‘Viaggio di Ulisse’ di Nicola Piovani previsto al teatro Diego Fabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

