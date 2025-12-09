È nata la mia meravigliosa nipote L’attrice è bisnonna | l’annuncio in tv Momento incredibile

Un'emozione speciale per la celebre attrice: durante una partecipazione a “The View”, ha annunciato con entusiasmo l’arrivo della sua seconda pronipote, condividendo un momento di grande gioia e significato personale davanti alle telecamere.

La grande attrice ha scelto di condividere un momento profondamente personale davanti alle telecamere, annunciando a “The View” l’arrivo della sua seconda pronipote. In studio, la 70enne non ha nascosto l’emozione mentre raccontava la notizia, definendola “una cosa meravigliosa”. La piccola, che pesa 2,8 kg, è la figlia di Mason, il più giovane dei nipoti di lei. L’attrice ha scherzato sulla reazione del ragazzo, spiegando con un sorriso: “Lui sembra davvero innamorato”, per poi aggiungere ironicamente, “ma sono sicura che questo cambierà”. Il pubblico ha accolto il racconto con calore, consapevole che per la donna momenti come questo hanno sempre avuto un significato speciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it