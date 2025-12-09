È morta la donna investita e trascinata per 20 metri sull’asfalto a Fornovo
E' morta stanotte dopo l’incidente di tre giorni fa, la novantenne investita sabato a Fornovo in via Solferino. La donna era stata travolta e trascinata da un'auto per una ventina di metri e le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime. L’anziana era stata investita da una donna che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
