È l’ultima volta che pronuncio queste parole L’annuncio del governatore italiano è appena arrivato

Alberto Stefani ha scelto l’Aula di Montecitorio per pronunciare, con evidente emozione, la sua “formula” per l’ultima volta. Un commiato carico di significato, quello del neo governatore del Veneto, che ha ufficializzato le proprie dimissioni da deputato dopo l’elezione alla guida della Regione. Nel suo intervento, Stefani ha ricordato l’ingresso in Parlamento «con tanti sogni e tanto entusiasmo», accompagnato dalla convinzione che la politica sia «uno strumento straordinario per cambiare le cose». Non un semplice “uno vale uno”, ma il valore aggiunto di chi porta «qualcosa di buono nella società». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

