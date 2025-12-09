È in malattia ma gioca a calcetto La Questura lo multa e lui ricorre | Per lo sport le mani non servono

Un poliziotto in malattia viene scoperto a giocare a calcetto e segnare un gol, scatenando una serie di conseguenze legali. Nonostante abbia presentato ricorso al Tar, la sua vicenda si conclude con una multa da parte della Questura, che sottolinea come lo sport richieda impegno e attenzione, anche in situazioni di malattia.

Ancona, 9 dicembre 2025 – Poliziotto in malattia gioca a calcetto e segna un gol ma una ricerca su internet da parte di colleghi della Questura lo inchioda: viene scoperto e perde anche il ricorso al Tar. La storia dell’infortunio. La storia inizia il 14 dicembre 2011. Un assistente della Polizia di Stato, in servizio alla squadra cinofila della Questura di Ancona, scivola mentre sta andando in un magazzino della Questura per prendere materiale necessario per l’addestramento del cane di cui era conduttore: un trauma al polso sinistro con prognosi di 7 giorni. Deve quindi stare a casa in malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È in malattia ma gioca a calcetto. La Questura lo multa e lui ricorre: “Per lo sport le mani non servono”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il virus che innesca la #mononucleosi - “malattia del bacio” - gioca un ruolo diretto nell’insorgenza della #sclerosimultipla tra bambini e ragazzi. La conferma arriva da uno studio condotto da clinici e ricercatori dell’Unità di Neurologia dello sviluppo del Bam - facebook.com Vai su Facebook

Poliziotto goleador gioca in malattia: stipendio tagliato e ricorso bocciato - Ma se sei un agente di polizia in malattia e stai disputando una partita di calcio a 5 in serie C2, qualche guaio lo ... Secondo corriereadriatico.it