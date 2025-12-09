E il liceo artistico Apolloni celebra un secolo dall’intitolazione

Il liceo artistico Apolloni festeggia il centenario dall’intitolazione della scuola ad Adolfo Apolloni. Per l’occasione, si terrà un convegno sabato 13 dicembre alle 10 nella sala ipogea della Memo, occasione per ripercorrere la storia e l’eredità del celebre artista e dell’istituto.

"Cento anni dall’intitolazione della scuola d’arte ad Adolfo Apolloni": un traguardo importante che l’attuale liceo artistico Apolloni ha deciso di celebrare con un convegno, sabato 13 dicembre, alle 10, nella sala ipogea della Memo. Con l’occasione sarà anche presentato l’archivio cartaceo della scuola, che si trova ancora all’interno dell’ex sede di palazzo Marcolini. "Al 1925 risale – ricorda il dirigente Samuele Giombi – la intitolazione della scuola d’arte di Fano ad Adolfo Apolloni, scomparso nell’ottobre ottobre 1923. Apolloni, romano di nascita ma fanese di adozione, punto di riferimento per la vita artistica, politica e sociale della comunità cittadina, fu profondamente legato alla scuola e alla città di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it