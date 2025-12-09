E-commerce a Padula un market per le aziende del territorio realizzato con l’IA

A Padula nasce un nuovo marketplace dedicato alle aziende locali, sviluppato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Un progetto che mira a valorizzare le imprese del territorio, rafforzando la loro presenza sul mercato nazionale ed europeo, in un contesto in cui molte aziende e giovani preferiscono lasciare l’Italia.

In un mondo imprenditoriale che punta all’estero e che si affida a giovani che lasciano l’Italia, c’è anche chi, nella propria terra, non solo h a deciso di restare ma anche di puntare sulla forza- lavoro del territorio, che da Padula, e dalla sua incantevole Certosa, punta a conquistare il mercato nazion ale e quello europeo. Perché se le radici e i valori familiari hanno un sen so, quello di questa avventura ha anche un nom e, quell o di Giuseppe Damiani, giovane imprenditore di Padula (Salerno), classe ‘97, che ha dato v ita a un market on-line fortemente innovativo, che coniuga l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale con le realtà imprenditoriali del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it