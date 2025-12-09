È arrivato l’anello… Colpo di scena | i volti della tv oltre 30 anni di differenza fanno sul serio

L'ultima puntata di Storie al bivio ha finito per trasformarsi, quasi senza volerlo, in un piccolo racconto d'amore in diretta. Nel salotto televisivo guidato da Monica Setta, infatti, si è parlato a lungo del futuro sentimentale di una delle coppie più chiacchierate della tv italiana, lasciando intuire che qualcosa di importante potrebbe essere all'orizzonte. Tra uno scambio di battute e qualche allusione, l'atmosfera si è accesa quando la 27enne protagonista della serata ha mostrato la mano sinistra: al dito brillava un anello appena ricevuto. Non un semplice accessorio, ma il segno concreto di un passo deciso nel loro percorso di coppia, arrivato dopo circa due anni di relazione.

