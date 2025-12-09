È arrivata e c’era anche lei Belen Rodriguez e Chiara Ferragni il retroscena dalle vacanze
A St. Moritz, dove molte celebrità stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza tra neve e resort esclusivi, si consuma un nuovo capitolo della tensione ormai cronica tra Chiara Ferragni e Belén Rodriguez. Le due, entrambe in un momento personale complesso, avrebbero fatto di tutto per non incrociarsi nemmeno per caso. A raccontarlo è ancora una volta Gabriele Parpiglia, che descrive una situazione in cui la distanza tra le due sembra ormai diventata una scelta deliberata e quotidiana. Secondo quanto riferito dal giornalista, la più determinata a evitare ogni possibile incontro sarebbe stata proprio Belén. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Belen ....cosa dire di te ... Sei arrivata in mezzo ad una colonia di adulti , ti abbiamo messo in sicurezza, e per quanto eri spaventata pensavamo che il cuore ti uscisse fuori dal petto ! Sei approdata in stallo e li stai rimanendo , hai visto la tua compagn - facebook.com Vai su Facebook
L'impresa italiana tra occupazione senza crescita, welfare aziendale e smart working quotidiano.net
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it
Bimba di tre mesi morta sulla A5: l'auto tamponata da un furgone-pirata ilgiornale.it
Sull’antisemitismo cadono gli angeli renziani, da Graziano Delrio a Filippo Sensi ilfattoquotidiano.it
La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, ... ilgiorno.it
Google corre ai ripari: un secondo modello Gemini per controllare il primo quotidiano.net
Aveva “aggredito” Ariana Grande alla premiere di Wicked 2 e voleva provarci con Lady Gaga: Pyjama Man è stato ... cultweb.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it