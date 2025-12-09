e adesso il falco tedesco della bce minaccia pure di rialzare i tassi

Isabel Schnabel, membro della BCE, ha annunciato la possibilità di un aumento dei tassi di interesse, sfidando le decisioni delle altre banche centrali. Nonostante una crescita economica debole, la politica monetaria potrebbe diventare più restrittiva, segnando un cambiamento nelle strategie della Banca Centrale Europea.

Nonostante la crescita asfittica e a dispetto di quanto fanno le altre banche centrali, Isabel Schnabel annuncia un probabile aumento del costo del denaro. E si candida a fare le scarpe alla Lagarde: «Io sono pronta.». Da Madame Chanel a Frau Blucher (per le referenze vedere Frankenstein junior ) ci aspetta un futuro di rigore e l’avverarsi della profezia di Angela Merkel: ciò che è buono per la Germania è buono per l’Europa perché la Germania è l’Europa. Fin quando almeno Berlino non deciderà – ed è prospettiva tutt’altro che remota – di uscire dall’euro. In Italia sarebbe una mazzata per i vari Romano Prodi, Mario Monti, Mario Draghi, in ultimo Paolo Gentiloni, convinti che l’euro fosse il vincolo esterno che ci aiutava nello sviluppo, ma a conti fatti ce n’è forse abbastanza per dire che il vincolo esterno ha soffocato la crescita. 🔗 Leggi su Laverita.info