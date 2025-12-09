Due volontari delle Misericordie Fiorentine in missione umanitaria a Gaza
Due volontari delle Misericordie Fiorentine sono partiti ieri mattina per Gaza a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare italiana, in una missione umanitaria di protezione sanitaria. L’intervento si inserisce nell’impegno delle Misericordie a supporto della popolazione della Striscia, in un momento di emergenza e bisogno di assistenza sanitaria.
FIRENZE – Due volontari del coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina sono partiti ieri mattina (8d icembre) a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare italiana per una missione umanitaria di protezione sanitaria a supporto della popolazione della Striscia di Gaza. L’operazione rientra nelle attività di evacuazione sanitaria (Medevac) ed è coordinata dal Dipartimento della protezione civile nazionale in collaborazione con la Centrale remota operazioni soccorso sanitario di Pistoia, nell’ambito dei voli umanitari di soccorso. “Questa missione rappresenta per noi un gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso la popolazioni colpita dal conflitto – spiegano dal Coordinamento delle Misericordie dell’area fiorentina -. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
