Due ricercatori Unito riceveranno 3,7 milioni di euro in 5 anni | cosa studieranno
Due ricercatori dell’Università di Torino, Giuliano Mori (Dipartimento di Studi Umanistici) e Nir Shafir (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne), compaiono nella lista dei progetti vincitori dei Consolidator Grant, riservato a singoli studiosi che vantano tra i 7 e i 12. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
EACT ha contribuito a organizzare questo IMPORTANTE EVENTO UniTO: Oltre i negoziati di Belém: che cosa resta della COP30? Voci di ricercatori, giornalisti, attivisti 11 Dicembre 2025 orario 17.00-18.30 Dipartimento di Fisica (Aula Magna) via Pie - facebook.com Vai su Facebook
Erc Consolidator Grants 2025, 3,7 milioni di euro per i prossimi 5 anni a due ricercatori di UniTo - 121 proposte, ci sono quelli di Giuliano Mori (Dipartimento di Studi Umanistici) e Nir Shafir (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne) ... Da torinoggi.it
Tatiana Tramacere, lo sfogo del cugino: “Molti di voi avrebbero preferito un finale peggiore, l’odio vuole ... tpi.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com