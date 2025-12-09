Due gradi in più | ecco perchè il 2025 è il secondo anno più caldo della storia
È l’ultima stima alla luce dei nuovi dati provenienti dal Copernicus Climate Change Service, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine L’anno che si sta andando a chiudere è destinato a essere il secondo anno più caldo mai registrato nella storia a pari merito con il 2023, e subito dietro al 2024, che era già risultato come il più caldo di sempre. Una tendenza a quanto pare irreversibile o per lo meno indicativa di un processo di riscaldamento globale che non accenna a rallentare. Il mese di novembre appena passato è risultato il terzo più caldo mai registrato a livello globale. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
