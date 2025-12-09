Due giorni fa ero morto a letto | non doveva nemmeno giocare Pulisic entra e riporta il Milan al primo posto

Christian Pulisic ha fatto il suo debutto decisivo con il Milan, entrando nel secondo tempo e contribuendo alla rimonta contro il Torino. Nonostante le difficoltà personali, l’attaccante statunitense ha dimostrato carattere e determinazione, portando i rossoneri al primo posto in classifica con una doppietta fondamentale. Un ritorno in grande stile per un giocatore che ha saputo fronteggiare le avversità.

“Due giorni fa ero morto a letto, oggi sono stato meglio e sono venuto qui per aiutare la squadra”. Così Christian Pulisic a Sky Sport nell’immediato post Torino-Milan, match vinto in rimonta dai rossoneri per 2-3 grazie al gol di Rabiot prima e alla doppietta dello statunitense poi. Pulisic non doveva nemmeno scendere in campo: l’improvvisa febbre a 39 di sabato aveva messo in dubbio anche la sua convocazione per il match del lunedì sera. Poi domenica i primi miglioramenti e la decisione – presa lunedì mattina – di raggiungere la squadra a Torino. Lo statunitense è partito dalla panchina, ma sul 2-1 è entrato in campo al 66esimo per provare a dare una mano ai suoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Due giorni fa ero morto a letto”: non doveva nemmeno giocare, Pulisic entra e riporta il Milan al primo posto

