Due giorni bellissimi | un onore essere qui

Alfonso Cuarón, regista messicano premiato con quattro Oscar, ha trascorso due giorni a Rimini, esprimendo il suo entusiasmo e il suo amore per la città. Durante la sua visita, ha avuto l'opportunità di vivere l'atmosfera unica di Rimini, lasciandosi affascinare dalla sua bellezza e cultura.

Innamorato di Rimini. Ad Alfonso Cuarón, il regista messicano vincitore di 4 Oscar, a cui è stato assegnato domenica il Premio Fellini, sono bastati un paio di giorni per innamorarsi della città. "Due giorni bellissimi, è stato davvero un onore", ha detto ieri il regista prima di lasciare Rimini e raggiungere Bologna (dov'era atteso dagli eventi della Cineteca). Prima di congedarsi, Cuarón ieri ha voluto visitare il Fellini Museum. Un tour tra le sale di Castel Sismondo e il Fulgor, accompagnato dal direttore del museo Marco Leonetti e dal direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, durante il quale il regista si è soffermato a lungo in ogni sala, mostrando la meticolosa conoscenza dell'opera cinematografica di Fellini e l'amore, vero e sincero, per la sua poetica.