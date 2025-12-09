Beau William Loch Rollings, vent’anni, e Rory Hugh Culbert, ventitré anni, sono i due fan dei Metallica finiti in manette per aver scalato la torre degli altoparlanti durante il concerto della band all’ Optus Stadium di Perth, in Australia, dello scorso 1° novembre. I due ragazzi erano saliti sulle impalcature, dopo aver aggirato le recinzioni di sicurezza, e sono rimasti sospesi per una ventina di minuti a cinquanta metri d’altezza. La bravata dei due ragazzi al concerto dei Metallica è costata loro cara. Il magistrato di Perth, Ruth Dineen, ha incriminato i due giovani, che si sono immediatamente dichiarati colpevoli, per violazione di proprietà privata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Due fan dei Metallica sono stati banditi a vita da uno stadio in Australia