Bologna, 9 dicembre 2025 - Sono due le strutture sanitarie dell' Emilia Romagna tra le 15 in Italia che, valutate su almeno sei aree cliniche su un totale di otto prese in considerazione, nel 2024 hanno raggiunto un livello alto o molto alto secondo quando emerge dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Sono 2 strutture valutate su 6 e 7 aree cliniche (su un totale di 8 prese in considerazione). Si tratta dell'ospedale Bentivoglio (7 aree valutate) e di quello di Fidenza (7 aree valutate). Le otto aree cliniche considerate. Ambito cardiocircolatorio: 4 strutture con livello molto alto in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due degli ospedali migliori d'Italia sono in Emilia Romagna: la classifica Agenas con tutte le eccellenze