Due arresti a Bergamo | sequestrati droga e due pistole ad aria compressa

Nel corso di un controllo di routine a Bergamo, i carabinieri hanno arrestato due uomini, un 63enne e un 48enne, e sequestrato droga e due pistole ad aria compressa. L'operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi non regolari, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità nella zona.

STUPEFACENTI. Nei guai un 63enne e un 48enne fermati per un controllo di routine dei carabinieri di Bergamo.

