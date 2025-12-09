Due arresti a Bergamo | sequestrati droga e due pistole ad aria compressa
Nel corso di un controllo di routine a Bergamo, i carabinieri hanno arrestato due uomini, un 63enne e un 48enne, e sequestrato droga e due pistole ad aria compressa. L'operazione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e armi non regolari, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità nella zona.
STUPEFACENTI. Nei guai un 63enne e un 48enne fermati per un controllo di routine dei carabinieri di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
