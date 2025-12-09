Due appuntamenti tra stelle e comete

In occasione della Giornata nazionale dello spazio, il Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato ospita due eventi dedicati all’esplorazione spaziale. Per celebrare il lancio del primo satellite italiano, San Marco 1, del 15 dicembre 1964, sono previsti spettacoli e attività pensate per tutta la famiglia, valorizzando i benefici della scienza e della tecnologia nello spazio.

In occasione della Giornata nazionale dello spazio, per commemorare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964 per sensibilizzare i benefici sia della scienza che della tecnologia in ambito spaziale, sono in programma spettacoli per tutta la famiglia al planetario presso il Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato- Fondazione Parsec in via Galcianese. Si annuncia come un dicembre ricco con "La data rivelata: un viaggio astronomico nel Natale dalle origini" in compagnia di AstroQuasar–associazione astronomica: si tratta della serata speciale, fissata per giovedì 18 dicembre alle 21, nei locali del Museo di Scienze Planetarie.

