Due anziani pedoni travolti da un' auto in largo Garibaldi uno è grave

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 17:40, largo Garibaldi è stato teatro di un incidente stradale che ha coinvolto due anziani pedoni, travolti da un'auto all'incrocio con viale Trento Trieste. Uno dei pedoni si trova in condizioni gravi. L'evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Questo pomeriggio, intorno alle 17: 40 si è verificato un incidente stradale in largo Garibaldi, all'incrocio con viale Trento Trieste. Un'auto modello Hyundai i10 che proveniva dal viale avrebbe urtato due anziani pedoni intenti ad attraversare. L'impatto è stato abbastanza violento e le due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

++ TUTTO PRONTO PER L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI TOLMEZZO ++ https://www.friulioggi.it/carnia/tolmezzo/tutto-pronto-inaugurazione-nuovo-centro-anziani-tolmezzo-4-dicembre-2025/ #fvg #tolmezzo #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook