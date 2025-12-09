Dual Use Economy | From Single Impact to Unified Vision – L' evento Luiss e Zest
Il prossimo 10 dicembre 2025, la prestigiosa Sala delle Colonne del Campus Luiss di Viale Pola ospiterà “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, l'evento organizzato da Luiss Guido Carli e Zest dedicato alla trasformazione dell'economia dual use e al ruolo dell'innovazione nella sicurezza nazionale, nell'industria e nella Pubblica Amministrazione. La giornata si aprirà alle 9:30 con la registrazione degli ospiti e un welcome coffee, dando avvio a un programma denso di interventi istituzionali, confronti tra esperti e momenti di approfondimento su tecnologie strategiche e scenari di sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
