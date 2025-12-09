Droni palloni e minacce nucleari La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa

Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Cremlino ha progressivamente strutturato una strategia di pressione e saturazione sull’Europa che combina intimidazione verbale, sabotaggi, cyberattacchi, utilizzo di criminalità locale o di agenti usa e getta e azioni ibride sul territorio. Da un lato la retorica delle minacce, dall’altro una sequenza crescente di violazioni, sabotaggi e operazioni opache che colpiscono direttamente il perimetro europeo ed italiano in ognuno dei suoi dominii, convenzionali e non, con particolare coinvolgimento di quello cognitivo, percettivo, epistemico. 🔗 Leggi su Formiche.net

