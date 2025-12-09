Droni palloni e minacce nucleari La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa
Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Cremlino ha progressivamente strutturato una strategia di pressione e saturazione sull’Europa che combina intimidazione verbale, sabotaggi, cyberattacchi, utilizzo di criminalità locale o di agenti usa e getta e azioni ibride sul territorio. Da un lato la retorica delle minacce, dall’altro una sequenza crescente di violazioni, sabotaggi e operazioni opache che colpiscono direttamente il perimetro europeo ed italiano in ognuno dei suoi dominii, convenzionali e non, con particolare coinvolgimento di quello cognitivo, percettivo, epistemico. 🔗 Leggi su Formiche.net
? L'aeroporto di Vilnius ha cancellato 320 voli a causa di droni e palloni aerostatici. La guerra in Ucraina e le scelte politiche internazionali stanno ridefinendo il ruolo dell'Europa Ascolta la puntata tinyurl.com/yc382763 #Europa #Geopolitica #Ucraina # Vai su X
? L'aeroporto di Vilnius ha cancellato 320 voli a causa di droni e palloni aerostatici, un segnale di tensione crescente in Europa. Scopri come la guerra in Ucraina e le scelte politiche internazionali stanno ridefinendo il ruolo del continente . Ascolta la puntata - facebook.com Vai su Facebook
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa - Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, il Cremlino ha progressivamente strutturato una strategia di pressione e saturazione sull’Europa che combina intimidazione verbale, sabotaggi, c ... formiche.net scrive
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com