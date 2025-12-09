Droga nel pozzetto del frigorifero | la polizia sequestra oltre un chilo di stupefacenti e arresta un 33enne

Cataniatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un catanese di 33 anni che aveva riempito il frigo di casa di droga. Nell’ultima attività di controllo, effettuata nel quartiere San Cristoforo, i poliziotti hanno sequestrato al 33enne un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, tra cocaina e marijuana, per un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

