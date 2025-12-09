Dreams per ricordare Marco Di Rella | sabato 13 dicembre alle 21 spettacolo solidale al Teatro Superga di Nichelino

Marco Di Rella era un giovane nichelinese con tanti progetti nel cuore e un sorriso pieno di vita, scomparso tre anni fa a soli 26 anni a causa di un male incurabile, una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia, i suoi tanti amici e l’intera comunità nichelinese. Per ricordarlo e sostenere chi si occupa delle persone che soffrono si è pensato di mettere in scena lo spettacolo “Dreams”, una performance di danza dai ritmi suggestivi e coinvolgenti, in cui si alterneranno sul palcoscenico i giovani allievi della scuola Adriana Cava Jazz Ballet e i ballerini della compagnia Adriana Cava Dance Company. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

