Dramma davanti a scuola 12enne travolto | è gravissimo
Questa mattina, poco dopo le 7.30, via Archimede a Genova si è trasformata nel teatro di un incidente che ha scosso l’intero quartiere scolastico. Lungo la strada che conduce all’ingresso di un istituto, un momento di routine si è interrotto bruscamente quando un’ambulanza in emergenza ha colpito un bambino di circa 12 anni mentre attraversava. La città si è immediatamente stretta attorno alla notizia, mentre il cordone di sicurezza steso dalle forze dell’ordine ha avvolto un silenzio carico di tensione. Le prime testimonianze raccontano di un mezzo di soccorso che procedeva con sirene e lampeggianti attivati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Leggo. . #BenedictBlythe, 5 anni, è morto poche ore dopo aver bevuto quello che doveva essere latte d’avena durante la ricreazione. Il piccolo, #allergico in modo grave al latte vaccino, alle uova e ad alcune noci, è collassato davanti ai compagni. Il dramma è - facebook.com Vai su Facebook
"Non mi vedrete davanti a una macchina da presa perché non ci vedo più". A 90 anni quasi compiuti Judi Dench ha deciso di dare praticamente l’addio alle scene Vai su X
Genova: ambulanza investe 12enne davanti a scuola, gravissimo al Gaslini - Un’ambulanza in emergenza, con luci e sirene attive in attività di trasporto di un altro paziente, ha investito un ragazzo di 12 ... Lo riporta telenord.it