Dove vedere Inter-Liverpool in tv | le probabili formazioni

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Big match per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, reduci dalla larga vittoria per 4-0 contro il Como in campionato, ospiteranno martedì 9 dicembre alle 21 a San Siro il Liverpool nella sesta giornata del girone di Champions League. I nerazzurri hanno fin qui raccolto 12 punti e viaggiano in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

vedere inter liverpool tvDove vedere Inter-Liverpool in tv? Sky o Prime Video, orario - La squadra di Cristian Chivu ospita i Reds di Arne Slot, alle prese con il caso Salah: le probabili scelte dei due allenatori per la sesta partita in Champions League ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Inter Liverpool Tv