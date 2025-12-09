Dopo aver esordito contro lo Zhetysu, Scandicci proseguirà la propria avventura al Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando l’Osasco Sao Cristovao Saude: l’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 00.30), sempre a San Paolo (Brasile). Le toscane se la dovranno vedere contro la temibile formazione brasiliana, che avrà il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico e che rappresenterà un osso decisamente duro nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo A. Le vice campionesse d’Europa dovranno stare attente a un avversario molto perioloso, soprattutto dopo avere un po’ tentennato in occasione dell’ultima uscita in Champions League contro le francesi del Volero Le Cannet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming