Dove vedere in tv Conegliano-Zamalek Sporting Club Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver esordito contro l’Orlando Valkyries, Conegliano proseguirà la propria avventura al Mondiale per Club 2025 di volley femminile incrociando lo Zamalek Sporting Club: l’appuntamento è per mercoledì 10 dicembre (ore 21.00), sempre a San Paolo (Brasile). Le Pantere se la dovranno vedere contro la poco quotata compagine egiziana, partendo con i favori del pronostico: le Campionesse d’Europa non dovrebbero avere particolari problemi nel regolare le Campionesse d’Africa e a ipotecare la qualificazione alle semifinali. Le Campionesse d’Italia inseguono l’annunciato successo per poi giocarsi il primo posto nel girone nel ben più ostico scontro diretto con le brasiliane del Dentil Praia Clube, sulla carta l’altra formazione di riferimento del gruppo B. 🔗 Leggi su Oasport.it

