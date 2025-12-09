Dossier sulla povertà tra disoccupazione ed emergenza abitativa | Lotta a disuguaglianze per invertire tendenza
Il problema case ma anche il basso tasso di occupazione con una percentuale del 44,9%, la più bassa in Campania con una differenza rispetto al resto del 17,9% rispetto alla media nazionale. Sono le criticità del dossier sulla povertà presentato oggi a Caserta dalla delegazione di Caritas Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it
(? Angelo Agrippa, nostro inviato) Prima uscita dopo la proclamazione del neo governatore a Caserta per la presentazione del Dossier regionale sulla povertà: «Così come per il Reddito: non è possibile che vi sia chi non può spendere neanche un euro» - facebook.com Vai su Facebook
L'11 dicembre a #Roma presentiamo "Giovani e periferie. Uno sguardo d’insieme alla condizione dei giovani nelle periferie italiane", un report in ambito povertà educativa realizzato insieme a @ConiBambini. L'evento sarà in streaming su webtv della Camera Vai su X
