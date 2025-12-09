Dossier sulla povertà tra disoccupazione ed emergenza abitativa | Lotta a disuguaglianze per invertire tendenza

Casertanews.it | 9 dic 2025

Il problema case ma anche il basso tasso di occupazione con una percentuale del 44,9%, la più bassa in Campania con una differenza rispetto al resto del 17,9% rispetto alla media nazionale. Sono le criticità del dossier sulla povertà presentato oggi a Caserta dalla delegazione di Caritas Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it

