Dossier Libera | Italia sotto mazzetta

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia sotto mazzetta, il report dell’associazione Libera svela i numeri della corruzione nel nostro paese: nel 2025 sono state aperte 96 inchieste, una media di 8 fascicoli al mese. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

dossier libera italia sotto mazzetta

© Tv2000.it - Dossier Libera: Italia sotto mazzetta

Dossier 2025 sul gioco d’azzardo, le riflessioni dell’associazione Libera

La guerra di San Gallo. Scontro sul via libera. Il dossier del Comune

dossier libera italia sotto“Italia sotto mazzetta”, l’avanzata della corruzione tra grandi opere e scambio politico elettorale - ROMA L’avanzata sotterranea e senza freni della corruzione nel Belpaese è messa in evidenza da Libera – nel suo dossierItalia sotto mazzetta ‘, in vista della giornata internazionale della lotta al ... Scrive corrieredellacalabria.it