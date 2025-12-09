Dossier Libera | Italia sotto mazzetta
Italia sotto mazzetta, il report dell’associazione Libera svela i numeri della corruzione nel nostro paese: nel 2025 sono state aperte 96 inchieste, una media di 8 fascicoli al mese. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dossier 2025 sul gioco d’azzardo, le riflessioni dell’associazione Libera
La guerra di San Gallo. Scontro sul via libera. Il dossier del Comune
Lo rivela il dossier di Libera intitolato 'Corruzione, Italia sotto mazzetta'. Pesano le inchieste per scambio politico elettorale - facebook.com Vai su Facebook
“Italia Sotto Mazzetta”: Quadro allarmante con oltre mille indagati nel 2025 - L'ultimo dossier di Libera svela un'avanzata incontrollata della corruzione, con 96 inchieste e il Sud in maglia nera per coinvolgimento - ilmetropolitano.it/2025/12/08/ita… #ilmetropolit Vai su X
“Italia sotto mazzetta”, l’avanzata della corruzione tra grandi opere e scambio politico elettorale - ROMA L’avanzata sotterranea e senza freni della corruzione nel Belpaese è messa in evidenza da Libera – nel suo dossier ‘ Italia sotto mazzetta ‘, in vista della giornata internazionale della lotta al ... Scrive corrieredellacalabria.it
