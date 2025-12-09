Doppio sciopero il 10 e il 12 dicembre servizi e trasporti fermi per 24 ore
Nei giorni 10 e 12 dicembre sono previsti due scioperi nazionali che coinvolgeranno trasporti, servizi pubblici e gestione dei rifiuti, con possibili disagi in tutta Italia. Le mobilitazioni sono state proclamate da Cgil, Cisl, Uiltrasporti e Fiadel e riguardano sia il settore privato sia quello pubblico. Il primo stop scatterà mercoledì 10 dicembre, il secondo venerdì 12 dicembre nell’ambito dello sciopero generale contro la legge di bilancio. Previste interruzioni di 24 ore, con impatti su scuole, sanità, poste, trasporti locali e ferroviari, oltre a possibili disservizi nella raccolta rifiuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
