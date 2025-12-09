Doppio incidente sulla A4 allertato anche l' elisoccorso | traffico in tilt

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due incidenti, avvenuti a distanza di mezz'ora nella giornata di martedì 9 dicembre, hanno mandato in tilt il traffico sull'autostrada A4, provocando il formarsi di lunghe code.Allertato anche l'elisoccorso Il primo è avvenuto attorno alle 10, tra l'uscita Rho e la Barriera Milano Ghisolfa A50. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Folle inseguimento per le vie di Monza finisce con un (doppio) incidente: la fuga e la denuncia

Doppio incidente a Novi e Carentino:morti due uomini di 34 e 58 anni

Terribile doppio incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno: scontro tra auto, poi donna morta investita

Grave incidente in autostrada a Milano: allertato l'elisoccorso, traffico in tilt - Traffico in tilt lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 di martedì, tra l'uscita Rho e la Barriera Milano Ghisolfa A50 (Tangenziale ... milanotoday.it scrive