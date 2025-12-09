Doppia spinta in Torino-Milan e i rossi a Kalulu e Calhanoglu | la moviola di Serie A

Polemiche per gli errori arbitrali in Serie A: dubbi sui gol convalidati a Zapata e Yildiz. Roma e Lazio protestano per le espulsioni di Celik e Gila Il lungo week end della 14esima giornata di Serie A ha registrato diversi casi da moviola con relative polemiche. A cominciare dal monday night tra Torino e Milan. L’arbitro Chiffi ha fischiato un calcio di rigore per i granata per un fallo di mano di Tomori: il braccio in effetti è in posizione innaturale, sulla linea della spalla ed aumenta il suo volume corporeo, quindi è corretto decretare il penalty. L’arbitro Chiffi in Torino Milan (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

