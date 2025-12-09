Dopo l' intervista di Zangrillo al Giornale centrodestra e Azione in pressing su Lo Russo | Chiuda subito Askatasuna

Dopo l'intervista di Zangrillo al Giornale, il centrodestra e Azione intensificano la pressione su Lo Russo, chiedendo la chiusura di Askatasuna. Gli antagonisti del centro sociale continuano a manifestare con azioni che spesso degenerano in episodi di violenza, mantenendo alta la tensione nella scena politica e sociale locale.

Gli antagonisti di Askatasuna non finiscono mai di mettersi in luce con manifestazioni che sfociano nella violenza. L'ultimo episodio è l'assalto - l'ennesimo - a un cantiere della Tav in Valle Susa, nel Torinese, che ha visto coinvolti 50 militanti a volto coperto, armati di bombe carta, chiodi, bulloni e pietre pesanti, usando anche rudimentali catapulte. Scene di guerriglia messe in campo contro un cantiere dell'alta velocità, in cui a farne le spese, come sempre, sono stati gli agenti di polizia e i cittadini, costretti a subire i disagi derivanti dalla chiusura dell'autostrada Dopo l'intervista al Giornale di Paolo Zangrillo, in cui il ministro e coordinatore piemontese di Forza Italia ha chiesto la chiusura del centro sociale, dal centrodestra ad Azione si alza un ultimatum al sindaco di Torino: "Askatasuna è una centrale di violenza, va chiusa immediatamente" "Le violenze brutali in Val di Susa contro le forze dell'ordine sono l'ennesima dimostrazione che i delinquenti dell'area antagonista rappresentano un pericolo che non va più sottovalutato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it