Dopo il rinnovo del mandato le forze israeliane hanno assaltato la sede dell’Unrwa di Gerusalemme Est

L’Unrwa ha denunciato il sequestro di materiale e la sostituzione della sua bandiera con quella di Israele. Nel frattempo l’Italia si è astenuta sul rinnovo del mandato dell’agenzia Onu. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Dopo il rinnovo del mandato, le forze israeliane hanno assaltato la sede dell’Unrwa di Gerusalemme Est

