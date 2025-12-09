Dopo il rinnovo del mandato le forze israeliane hanno assaltato la sede dell’Unrwa di Gerusalemme Est
L’Unrwa ha denunciato il sequestro di materiale e la sostituzione della sua bandiera con quella di Israele. Nel frattempo l’Italia si è astenuta sul rinnovo del mandato dell’agenzia Onu. 🔗 Leggi su Wired.it
Dopo il rinnovo del Ccnl del settore domestico le famiglie spenderanno da 52 a 83 euro in più ogni mese - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l’ennesima chiusura al confronto sul rinnovo del #Contratto integrativo aziendale e la gestione del premio di partecipazione giudicata inaccettabile, i dipendenti di Ikea dicono basta a decisioni unilaterali! #IlContrattoCiSpetta uiltucs.it/ikea-massiccia… Vai su X
