Donna massacrata di botte Il bisturi i capelli strappati e le benzodiazepine | Aiutatemi questo oggi mi ammazza

Donna massacrata di botte Il bisturi i capelli strappati e le benzodiazepine

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picchiata con calci e pugni, presa per i capelli e narcotizzata. Sono alcune delle violenze che avrebbe subito una donna a Marano, popoloso Comune dell'hinterland di Napoli, che già in passato aveva denunciato episodi di maltrattamenti. Il compagno, un 47enne che lavora come assistente in sala. 🔗 Leggi su Today.it

