Donna massacrata di botte Il bisturi i capelli strappati e le benzodiazepine | Aiutatemi questo oggi mi ammazza
Picchiata con calci e pugni, presa per i capelli e narcotizzata. Sono alcune delle violenze che avrebbe subito una donna a Marano, popoloso Comune dell'hinterland di Napoli, che già in passato aveva denunciato episodi di maltrattamenti. Il compagno, un 47enne che lavora come assistente in sala. 🔗 Leggi su Today.it
Donna stuprata e massacrata per strada a Sondrio, aveva l’orecchio staccato a morsi: arrestato giovane straniero
Donna massacrata in città. Immagini al setaccio e manifestanti in piazza
Morta Nadia, la donna massacrata da Redouane Ennakhali
Ogni volta che si parla di violenza maschile contro le donne, ogni volta che una donna viene uccisa, picchiata, massacrata, stuprata, umiliata, c'è sempre qualcuno pronto a dire: "Eh, ma anche gli uomini…" "Eh, ma non tutti gli uomini…" "Eh, ma pure i suicidi, l - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito Vai su X
Massacrata di botte e ferita col bisturi, arrestato infermiere. Rubava farmaci per narcotizzarla - Massacrata di botte e ferita col bisturi, arrestato infermiere 47enne. Segnala msn.com
