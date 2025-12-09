Donna di 32 anni trovata morta in casa a Lucera

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane madre di 32 anni, originaria della Nigeria, questa mattina, martedì 9 dicembre, è stata trovata senza vita in un appartamento di Lucera. A scoprire il corpo esanime è stato il marito, suo connazionale, che ha allertato la polizia, da alcune ore sul luogo della macabra scoperta con la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

